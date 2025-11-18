Harga Cabai di Bali Melonjak Menjelang Galungan & Kuningan, Sebegini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Harga komoditas pangan di Bali mulai melonjak menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan.

Hari Raya Galungan di Bali jatuh Rabu, 19 November 2025 besok.

Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada cabai, sementara daging babi relatif aman.

Harga cabai rawit yang normalnya Rp 40.000 per kilogram sejak pekan lalu melonjak menjadi Rp 50.000-Rp 55.000 per kilogram.

“Beberapa peningkatan harga selalu menjadi ciri khas menjelang hari raya, tetapi kali ini yang mencolok hanya cabai rawit, justru kalau daging babi aman,” kata Kepala Unit Pasar Kreneng Denpasar I Gusti Ngurah Arya Kusuma dilansir dari Antara.

Menurutnya, kenaikan harga cabai mencapai 15 persen dan terjadi sejak beberapa hari lalu.

Yang unik, harga daging babi stabil, bahkan hingga satu hari jelang Penampahan Galungan dimana biasanya masyarakat Bali berbondong-bondong membeli daging hari ini.

Pada bulan ini harga daging babi cenderung stabil Rp 90 ribu per kilogram.