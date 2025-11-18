Kalender Bali Selasa (18/11): Baik untuk Menangkap Ikan & Mengadakan Pertemuan

JPNN.com

Selasa, 18 November 2025 – 05:37 WIB
Ilustrasi kalender Bali Selasa 18 November 2025 bertepatan dengan Anggara Wage Dunggulan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (18/11) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Wage Dunggulan.

Hari ini bertepatan dengan Penampahan Galungan.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Baca Juga:

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Baca Juga:

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Selasa 18 November 2025 bertepatan dengan Anggara Wage Dunggulan: Hari baik untuk menangkap ikan & mengadakan pertemuan
