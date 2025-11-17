1.453 PPPK Paruh Waktu Jembrana Dilantik, Bupati Kembang Sorot TPP & Kinerja

JPNN.com

Senin, 17 November 2025 – 16:28 WIB
Bupati Jembrana I Made Kembang Jembrana melantik 1.453 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu formasi 2025 di Taman Pencangakan, Jembrana, Senin (17/11). Foto: Humas Pemkab Jembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - 1.453 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu formasi 2025 tersenyum semringah setelah dilantik Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan di Taman Pecangakan, Senin (17/11).

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum istimewa menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang jatuh dua hari lagi.

Pada saat pelantikan, Bupati Kembang Hartawan mengatakan Pemkab Jembrana berupaya menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), terutama agar tunjangan penghasilan pegawai (TPP) tidak tergerus penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

“Pemerintah juga tetap memperjuangkan nasib tenaga Non-ASN agar mendapat kepastian status,” ujar Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Bupati Kembang mengungkapkan bahwa pada tahun ini Pemkab Jembrana telah mengangkat 601 pegawai Non-ASN menjadi PPPK Penuh Waktu.

Sebanyak 1.453 pegawai Non-ASN lainnya yang telah mengabdi minimal dua tahun diusulkan dan kini resmi menjadi PPPK Paruh Waktu per 1 Oktober 2025.

Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah sementara hanya mampu memberikan gaji setara dengan yang diterima sebelumnya.

“Kami mohon maaf karena belum bisa meningkatkan penghasilan.

