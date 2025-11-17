Kalender Bali Senin (17/11): Baik Membuat Almari & Tempat Menyimpan Barang

JPNN.com

Senin, 17 November 2025 – 05:36 WIB
Ilustrasi kalender Bali Senin 17 November 2025 bertepatan dengan Soma Pon Dunggulan. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (17/11) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Pon Dunggulan.

Hari ini bertepatan dengan Penyajaan Galungan.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Senin 17 November 2025 bertepatan dengan Soma Pon Dunggulan: Hari baik membuat almari & tempat menyimpan barang
