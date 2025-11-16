Buleleng Bangun TPS3R Plus di Desa Anturan, Sehari Olah 5 Ton Sampah Plastik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng dengan Rumah Plastik Singaraja berencana membangun Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) Plus di Desa Anturan.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Buleleng Gede Suharjono TPS3R Plus di Desa Anturan ini akan dilengkapi mesin pengolah sampah plastik dan organik.

Mesin ini memiliki kemampuan pencacah dan pemilahan secara otomatis.

“Kalau TPS3R sebelumnya cenderung mengelola sampah organik, sedangkan plastik masih belum.

Sekarang pilot project ini biar bisa plastiknya dikelola sendiri oleh desa sekaligus untuk mendukung program inovasi jalan cantik atau pengaspalan jalan dengan campuran sampah plastik,” ujar Gede Suharjono dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Masyarakat sendiri sudah cukup baik dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah sebelum dibawa ke TPS3R, tetapi belum terpilah dengan sempurna.

Keberadaan TPS3R Plus nanti akan meringankan pihak pengelola dalam melakukan proses pemilahan sampah.

Anggaran pembangunan TPS3R Plus kurang lebih sekitar Rp 300 - 400 juta.