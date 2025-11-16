Donasi Bali Fun Run Terkumpul Rp 150 Juta, Cukup untuk Pemasangan Listrik 58 KK

JPNN.com

Minggu, 16 November 2025 – 20:15 WIB
Gubernur Wayan Koster didampingi Wakil Walikota Denpasar I Kadek Arya Wibawa melepas ribuan peserta dalam gelaran PLN Bali Fun Run 2025 yang berlangsung di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu (16/11) pagi. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster didampingi Wakil Walikota Denpasar I Kadek Arya Wibawa melepas ribuan peserta dalam gelaran PLN Bali Fun Run 2025 yang berlangsung di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu (16/11) pagi.

Ajang lari 5K ini tidak hanya menyuguhkan kegiatan olahraga, tetapi juga mengusung misi sosial melalui penggalangan dana bagi masyarakat prasejahtera yang membutuhkan sambungan listrik gratis.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap inisiatif sosial PLN.

Ia bahkan turut serta berlari bersama para peserta sebagai simbol komitmen mendukung kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Saya ikut fun run PLN kali ini.

Selain menjaga kesehatan, kegiatan ini sebagai penggalian dana untuk pelanggan tidak mampu agar bisa menikmati listrik,” ujar Gubernur Koster.

“Dari hasil pengumpulan dana terkumpul Rp 150 juta, cukup untuk pemasangan listrik bagi 58 KK. Inisiatif ini sangat bagus dan perlu dilakukan rutin agar masyarakat tidak mampu, hingga ke desa-desa, dapat dijangkau pelayanan listrik. Mari dilanjutkan,” kata Koster.

Program amal dalam kegiatan ini merupakan bagian dari Light up the Dream (LUTD), yaitu upaya PLN membantu warga prasejahtera mendapatkan sambungan listrik secara gratis.

