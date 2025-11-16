Bus Listrik Mulai Beroperasi di Kawasan ITDC Nusa Dua, Dukung Pariwisata Hijau

JPNN.com

Minggu, 16 November 2025 – 20:00 WIB
ITDC mengoperasikan bus listrik untuk mendukung pariwisata rendah emisi di Nusa Dua, Bali. Foto: ANTARA/HO-ITDC

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Nusa Dua Bali mulai mengoperasikan bus listrik guna mendukung pariwisata hijau yang ramah lingkungan.

BUMN sektor pariwisata ini menggandeng salah satu perusahaan penyedia kendaraan listrik untuk mengakselerasi penerapan transportasi berbasis listrik di Pulau Bali ini.

Armada yang digunakan adalah bus listrik dengan panjang 7,5 meter dan memiliki kapasitas baterai 134 kilowatt per jam (kWh).

Armada bus listrik ini memiliki jarak tempuh sekitar 180 km pada pemakaian 80 persen dan tiga unit motor listrik.

"Inisiatif uji coba transportasi listrik ini merupakan langkah kami memperkuat diri sebagai kawasan pariwisata berkelanjutan terintegrasi yang rendah emisi," kata General Manager ITDC the Nusa Dua I Made Agus Dwiatmika dilansir dari Antara.

Bus listrik yang beroperasi di kawasan ITDC itu mengintegrasikan teknologi Internet of Things (IoT) yang memungkinkan pengawasan operasional dilakukan sesuai waktu terkini.

Termasuk pemantauan lokasi kendaraan, efisiensi energi dan biaya operasional, perilaku pengemudi serta pola berkendara.

Uji coba pengoperasian bus listrik itu akan dilakukan selama kurang lebih satu bulan dengan waktu operasional mulai pukul 09.00- 22.00 WITA.

