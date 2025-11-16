Koster Borong Kopi & Barang Dagangan UMKM Difabel, Ini Pesannya saat Pasar Murah

JPNN.com

Minggu, 16 November 2025 – 18:55 WIB
Gubernur Koster dan istri berkesempatan memborong belanjaan untuk dibagikan kepada pengunjung yang memadati acara pasar murah di Lapangan Renon, Denpasar, Minggu (16/11). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster didampingi Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster mengunjungi Pasar Murah menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan yang digelar di depan Kantor Gubernur, Minggu (16/11).

Gubernur Koster dan istri berkesempatan memborong belanjaan untuk dibagikan kepada pengunjung yang memadati acara pasar murah.

Putri Koster menghidupkan suasana dengan menggelar kuis dengan materi seputar program Pemprov Bali.

Mereka yang bisa menjawab pertanyaan, berhak atas hadiah berupa kebutuhan hari raya yang dijajakan di pasar murah.

Koster dan Putri Koster juga memborong 100 kopi yang dijual kelompok UMKM Penyandang Disabilitas yang tergabung dalam wadah Difel Cafe Gantari Jaya.

Ia juga memborong 25 kopi dari UMKM lain yang berjualan di arena pasar murah.

Kopi itu lalu dibagikan secara cuma-cuma kepada pengunjung yang memadati pasar murah.

Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gantari Jaya I Nyoman Juniartha menyampaikan terima kasih karena barang dagangannya diborong oleh Putri Koster.

TAGS   Koster gubernur koster pasar murah difabel UMKM UMKM Difabel hari raya galungan Hari Raya Kuningan

