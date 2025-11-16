JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 6 Hektare Lahan di Pesanggaran Denpasar Memenuhi Syarat Jadi Lokasi Proyek PSEL

6 Hektare Lahan di Pesanggaran Denpasar Memenuhi Syarat Jadi Lokasi Proyek PSEL

Minggu, 16 November 2025 – 07:45 WIB
6 Hektare Lahan di Pesanggaran Denpasar Memenuhi Syarat Jadi Lokasi Proyek PSEL - JPNN.com Bali
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wawali I Kadek Agus Arya Wibawa dan Wabup Badung Bagus Alit Sucipta melaksanakan peninjauan lahan yang akan menjadi lokasi proyek PSEL Denpasar Raya di Pesanggaran, Denpasar Selatan, Bali, Sabtu (15/11) kemarin. Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemkot Denpasar, Pemkab Badung, Pemprov Bali dan PT Pelindo langsung bergerak cepat memetakan lahan calon lokasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasar koordinasi lintas instansi ini, lahan milik PT Pelindo yang berlokasi di Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ditetapkan menjadi lokasi proyek PSEL.

Total luas lahannya mencapai enam hektare untuk kebutuhan program nasional tersebut.

Baca Juga:

"Sesuai dengan pembagian tugas, pemerintah daerah bertugas untuk mencari lahan dengan luas minimal lima hektare.

Di Kota Denpasar, lahan ini sudah ada seluas 6 hektare, dan itu adalah lahan yang paling memungkinkan dan memenuhi persyaratan," kata Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dilansir dari Antara.

Wali Kota IGN Jaya Negara melakukan peninjauan lokasi bersama Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.

Baca Juga:

Peninjauan dilakukan juga dengan mengajak tokoh masyarakat serta prajuru adat Banjar Pesanggaran untuk memastikan tahapan persiapan lahan seluas kurang lebih 6 hektare tersebut berjalan baik dan mendapat dukungan masyarakat sekitar selaku pendamping.

Wali Kota Denpasar mengeklaim lahan seluas 6 hektare untuk pembangunan PSEL tersebut telah melalui proses penandatanganan kesepakatan kerja sama para pihak.

Lahan milik PT Pelindo yang berlokasi di Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ditetapkan menjadi lokasi proyek PSEL
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik Proyek PSEL pemkot denpasar Pesanggaran Denpasar PT Pelindo Lokasi Proyek PSEL Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kelemahan Persis Menjelang Kontra Bali United Terungkap, Ini Paling Disorot - JPNN.com Bali

    Kelemahan Persis Menjelang Kontra Bali United Terungkap, Ini Paling Disorot

  2. Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini

  3. Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU