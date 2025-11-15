JPNN.com

KH Zulfa Musthofa Puji Wagub Giri Prasta, Visi Sad Kerthi Sejalan dengan NU

Sabtu, 15 November 2025 – 20:04 WIB
Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Musthofa memuji peran Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta yang selalu hadir mengayomi seluruh umat di Pulau Bali saat Ngaji Kebangsaan dalam rangka Hari Pahlawan di Masjid Agung Al-A'La, Gianyar, kemarin (14/11). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, GIANYAR - Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Musthofa memuji peran Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta yang selalu hadir mengayomi seluruh umat di Pulau Bali.

Pujian itu dilontarkan KH Zulfa Musthofa saat Ngaji Kebangsaan dalam rangka Hari Pahlawan yang berlangsung, Jumat (14/11) kemarin di Masjid Agung Al-A'La, Gianyar.

Menurut KH Zulfa Musthofa, Wagub Giri Prasta merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan mampu merangkul semua kalangan.

“Saya melihat beliau ini bisa mengayomi dan merangkul kita semua.

Ini hal yang sangat berharga.

Saya mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama (NU) berbuat baik bersama Wagub untuk Bali, karena NU mengajarkan cinta agama dan cinta tanah air,” ujar KH Zulfa Musthofa.

Ia juga menegaskan bahwa visi pembangunan Bali yang bersumber dari nilai kearifan lokal Sad Kerthi—Atma Kerthi, Jana Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Segara Kerthi, dan Jagad Kerthi—memiliki kesamaan dengan visi Nahdlatul Ulama.

“Visinya sama. NU juga menekankan agar umat Muslim merawat jagad atau bumi.

