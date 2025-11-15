JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini LPSK Investigasi Kasus 3 WNA di Bali, Koster Sentil Nasib Pekerja Migran

LPSK Investigasi Kasus 3 WNA di Bali, Koster Sentil Nasib Pekerja Migran

Sabtu, 15 November 2025 – 19:19 WIB
LPSK Investigasi Kasus 3 WNA di Bali, Koster Sentil Nasib Pekerja Migran - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan kerja Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI Wawan Fahrudin, Jumat (14/11) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan kerja Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI Wawan Fahrudin, Jumat (14/11) kemarin.

Wawan Fahrudin menyampaikan bahwa LPSK saat ini tengah menangani dan menginvestigasi tiga kasus yang melibatkan warga negara asing (WNA) di Bali.

Ia mengapresiasi sinergitas yang selama ini telah terbangun antara Pemerintah Provinsi Bali dan LPSK, khususnya dalam memfasilitasi para korban terorisme, termasuk korban Bom Bali I dan II.

Baca Juga:

“Terima kasih atas sinergitas dalam mengayomi dan memfasilitasi korban bom Bali 1 dan 2.

Sampai saat ini masih kami dampingi dalam jangka panjang, bekerja sama dengan RSUP Sanglah (RS Ngoerah, red),” ujar Wawan Fahrudin.

 Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Bali atas keberadaan Perda Perlindungan Pekerja Migran, yang disebutnya sebagai satu-satunya perda sejenis di Indonesia.

Baca Juga:

Wawan menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan LPSK perlu terus diperkuat mengingat kompleksitas kasus yang ditangani di Bali, termasuk yang melibatkan WNA dan pekerja migran.

Gubernur Wayan Koster menyampaikan komitmen penuh Pemprov Bali dalam mendukung pelaksanaan tugas LPSK di Pulau Dewata.

Wawan Fahrudin menyampaikan bahwa LPSK saat ini tengah menangani dan menginvestigasi tiga kasus yang melibatkan warga negara asing (WNA) di Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   LPSK RI Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban WNA Bali pekerja migran pekerja migran indonesia Koster gubernur koster Korban Bom Bali RSUP Prof Ngoerah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini

  2. Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United

  3. Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU