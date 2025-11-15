JPNN.com

Sabtu, 15 November 2025 – 15:03 WIB
Stop Modal Asing Nakal, Pusat Bentuk Desk Khusus Perizinan Plus OSS di Bali - JPNN.com Bali
Proyek akomodasi wisata di Jimbaran, Badung, Bali yang dihentikan pemerintah daerah karena melanggar izin dan nekat memotong tebing. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, di Jayasabha, Denpasar, Jumat (14/11) kemarin.

Pertemuan ini membahas penguatan tata kelola investasi, penertiban penanaman modal asing (PMA), serta konsolidasi pusat dan daerah dalam pelayanan perizinan.

Wamen Todotua menegaskan perlunya keseimbangan antara masuknya modal asing dengan kontribusi yang signifikan kepada daerah.

“Tugas kami harus menyeimbangkan sekaligus menertibkan para pemodal asing agar tidak hanya berbisnis, tetapi juga memberi kontribusi nyata untuk daerah dan negara,” ujar Wamen Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu.

Wamen Todotua Pasaribu menyampaikan rencana pembukaan desk khusus pelayanan perizinan untuk Bali.

Pembukaan desk khusus ini untuk mempercepat konsolidasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali.

Desk ini akan menjadi kanal koordinasi penerbitan dan penertiban izin yang selama ini dianggap masih menyisakan sejumlah permasalahan teknis di lapangan.

“Konsolidasi pusat dan daerah harus cepat.

Wamen Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan rencana pembukaan desk khusus pelayanan perizinan plus platform OSS untuk Bali.
