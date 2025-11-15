Awas, Dua Bibit Siklon Terdeteksi Menguat di Barat NTB, Bali Terdampak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Masyarakat Bali mohon waspada dalam 24 hingga 72 jam ke depan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi terbentuknya bibit Siklon 97S, Jumat kemarin (14/11) di wilayah Samudra Hindia, tepatnya di barat daya Nusa Tenggara Barat (NTB).

BMKG menyebut bibit siklon yang terdeteksi di dalam Area of Monitoring (AoM) TCWC Jakarta itu memiliki kecepatan angin maksimum sekitar 15 knot atau 28 km per jam, dengan tekanan udara minimum 1009 hPa.

BMKG juga memantau bibit Siklon Tropis 91W yang menunjukkan potensi berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan.

Dilansir dari Antara, potensi bibit Siklon Tropis 91W berkembang menjadi siklon tropis dalam 24-72 jam ke depan dalam kategori rendah dengan pergerakan ke arah timur.

“Meski peluang pertumbuhannya masih berada pada kategori rendah, bibit siklon ini bergerak ke arah timur dan tetap perlu diwaspadai,” tulis BMKG dalam rilisnya.

Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca di sekitar wilayah masing-masing.

Menurut BMKG, bibit siklon ini berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).