Menteri PPN/Bappenas: Bali Role Model Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Jumat, 14 November 2025 – 22:05 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kamis (13/11) siang kemarin di Jaya Sabha, Denpasar. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mendukung penuh program yang dijalankan oleh Gubernur Koster.

Dukungan itu dilontarkan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy saat bertemu Gubernur Wayan Koster, Kamis (13/11) siang kemarin di Jaya Sabha, Denpasar.

“Bali ini sejak dahulu menjadi role model dalam pembangunan.

Kami mendorong ke depan agar setiap pembangunan harus memperhatikan lingkungan.

Bali sudah mendahului melakukan itu karena Bali memiliki kearifan lokal.

Kearifan lokal yang menyelaraskan kehidupan antara alam, manusia dan sang pencipta (Tri Hita Karana). Konsep kearifan lokal ini sangat bagus,” ujar Rachmat Pambudy.

Menurut Rachmat Pambudy, hal itu sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Bappenas dengan mengarusutamakan program pembangunan berkelanjutan melalui inisiatif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

“Ini tentu sejalan dengan apa yang kami canangkan.

Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Bali menjadi model provinsi hijau, provinsi masa depan yang memperhatikan lingkungan.
