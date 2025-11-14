Koster Bertemu Menteri PPN, Sentil 3 Program Prioritas Bali Mandiri, Apa Saja?

JPNN.com

Jumat, 14 November 2025 – 21:52 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kamis (13/11) siang kemarin di Jaya Sabha, Denpasar. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kamis (13/11) siang kemarin di Jaya Sabha, Denpasar.

Koster yang didampingi beberapa kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali menyampaikan beberapa program yang menjadi prioritas di Bali.

Pertama, program Bali Mandiri Energi. Program ini untuk mewujudkan kemandirian energi melalui percepatan pemanfaatan energi terbarukan, terutama energi surya (PLTS).

“Saya ingin Bali mandiri energi. Salah satunya dengan mendorong pemasangan panel surya atau PLTS terutama untuk perkantoran, industri, mall dan perhotelan,” ujar Koster.

Menurut Koster, selama ini pasokan listrik Bali masih di suplai dari PLTU Paiton, Jawa Timur dengan menggunakan kabel bawah laut.

Apabila terjadi trouble, maka Bali akan mengalami blackout.

“Kabel bawah laut ini sangat riskan mengalami masalah, beberapa kali Bali mengalami blackout akibat terjadi kerusakan pada kabel bawah laut ini,” kata Koster.

Kedua, program Bali Mandiri Pangan.

