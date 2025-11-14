JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini PIB College Wisuda Angkatan 2025, Cetak 47 Pemimpin Visioner Pariwisata Global

PIB College Wisuda Angkatan 2025, Cetak 47 Pemimpin Visioner Pariwisata Global

Jumat, 14 November 2025 – 18:38 WIB
PIB College Wisuda Angkatan 2025, Cetak 47 Pemimpin Visioner Pariwisata Global - JPNN.com Bali
Politeknik Internasional Bali (PIB College), kampus bertema resort versi Indonesia Design Magazine kembali menggelar Graduation Ceremony Class of 2025, Jumat (14/11). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Politeknik Internasional Bali (PIB College), kampus bertema resort versi Indonesia Design Magazine kembali menggelar Graduation Ceremony Class of 2025, Jumat (14/11).

Acara wisuda ke-6 tahun ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kali digelar di Auditorium Dr. Frans.

Auditorium Dr. Frans adalah gedung baru, simbol kemajuan dan dedikasi PIB College dalam memberikan fasilitas pendidikan yang unggul dan inspiratif bagi seluruh civitas akademika.

Baca Juga:

Pemilihan auditorium ini menandai babak baru dalam perjalanan PIB College menuju kampus berstandar internasional yang terus berinovasi dan berkembang demi mendukung pembelajaran yang dinamis dan relevan dengan tantangan zaman.

Wisuda tahun ini menggarisbawahi komitmen PIB College dalam melahirkan lulusan yang tidak hanya memiliki keahlian akademik dan profesional, tetapi juga visi global.

PIB College juga berkomitmen melahirkan kepemimpinan transformatif untuk membawa perubahan positif dalam industri pariwisata dunia.

Baca Juga:

Graduation Ceremony Class of 2025 ini bukan sekadar seremoni perayaan, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap kerja keras, dedikasi, dan ketekunan seluruh mahasiswa yang telah menempuh Pendidikan akademik mereka di PIB College.

Dukungan para dosen, staf akademik, dan keluarga menjadi bagian penting dalam keberhasilan para wisudawan untuk mencapai tahap ini.

Politeknik Internasional Bali (PIB College), kampus bertema resort versi Indonesia Design Magazine kembali menggelar Graduation Ceremony Class of 2025, Jumat
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Politeknik Internasional Bali PIB College wisuda Bali Graduation Ceremony Class of 2025 Pariwisata Global industri pariwisata Swiss Education Group

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar

  2. Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA - JPNN.com Bali

    Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA

  3. Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU