PIB College Wisuda Angkatan 2025, Cetak 47 Pemimpin Visioner Pariwisata Global

bali.jpnn.com, TABANAN - Politeknik Internasional Bali (PIB College), kampus bertema resort versi Indonesia Design Magazine kembali menggelar Graduation Ceremony Class of 2025, Jumat (14/11).

Acara wisuda ke-6 tahun ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kali digelar di Auditorium Dr. Frans.

Auditorium Dr. Frans adalah gedung baru, simbol kemajuan dan dedikasi PIB College dalam memberikan fasilitas pendidikan yang unggul dan inspiratif bagi seluruh civitas akademika.

Pemilihan auditorium ini menandai babak baru dalam perjalanan PIB College menuju kampus berstandar internasional yang terus berinovasi dan berkembang demi mendukung pembelajaran yang dinamis dan relevan dengan tantangan zaman.

Wisuda tahun ini menggarisbawahi komitmen PIB College dalam melahirkan lulusan yang tidak hanya memiliki keahlian akademik dan profesional, tetapi juga visi global.

PIB College juga berkomitmen melahirkan kepemimpinan transformatif untuk membawa perubahan positif dalam industri pariwisata dunia.

Graduation Ceremony Class of 2025 ini bukan sekadar seremoni perayaan, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap kerja keras, dedikasi, dan ketekunan seluruh mahasiswa yang telah menempuh Pendidikan akademik mereka di PIB College.

Dukungan para dosen, staf akademik, dan keluarga menjadi bagian penting dalam keberhasilan para wisudawan untuk mencapai tahap ini.