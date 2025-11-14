BIBU Gandeng PT Dirgantara Indonesia, Bahas Proyek Bandara Bali Utara

bali.jpnn.com, DENPASAR - CEO PT. BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Admiko Hariwibowo mengadakan pertemuan dengan PT. Dirgantara Indonesia (DI) terkait proyek Bandara Internasional Bali Utara, Jumat (14/11).

Erwanto Sad Admiko Hariwibowo dan para Penglingsir Puri se-Bali diterima Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia Marsekal Muda (Purn) Gita Amperiawa.

Menurut Erwanto, pembangunan Bandara Bali Utara bukan semata proyek fisik, melainkan gerakan besar untuk membangkitkan pemerataan ekonomi, pendidikan, dan kebanggaan nasional.

“BIBU adalah proyek dengan jiwa.

Ia lahir dari kebutuhan akan keseimbangan pembangunan, tetapi tumbuh dengan semangat kebangsaan,” kata Erwanto dilansir dari Antara.

PT. BIBU Panji Sakti menyebutkan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara, yang akan dibangun di kawasan Kubutambahan, Buleleng, berlandaskan pada kearifan lokal Bali yakni Tri Hita Karana.

Erwanto menyebutkan Bandara Bali Utara dibangun dengan mengusung konsep modern, futuristik, dan berteknologi tinggi, namun tetap berpijak pada identitas Bali.

“Langit dan bumi Nusantara harus bersatu.