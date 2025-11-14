Epson Rilis EcoTank Generasi Terbaru, Solusi Cerdas Tekan Biaya Operasional UMKM

JPNN.com

Jumat, 14 November 2025 – 13:57 WIB
Ilustrasi printer Epson. Epson, perusahaan printer Ink Tank No.1 di dunia , merilis seri printer All-in-One EcoTank generasi terbaru: L4360, L6370, dan L6390. Foto: Epson for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dalam kondisi bisnis yang menuntut efisiensi tinggi, meningkatnya biaya operasional menjadi kekhawatiran bagi 72,2 persen pelaku UMKM.

Oleh karena itu, Epson, perusahaan printer Ink Tank No.1 di dunia[1], menjawab tantangan tersebut dengan meluncurkan seri printer All-in-One EcoTank generasi terbaru: L4360, L6370, dan L6390.

Ketiga model ini dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) meningkatkan efisiensi, mengendalikan biaya operasional, sekaligus menjaga kualitas cetak profesional di setiap pekerjaan.

Produk baru Epson ini menghadirkan solusi cetak yang hemat energi, tangguh, dan mudah dioperasikan serta dirancang khusus untuk mendukung bisnis agar tetap produktif dan kompetitif.

Solusi Andal dengan Teknologi Heat-Free

Sebagai penerus dari model L4260, L6270, dan L6290, seri EcoTank terbaru ini dilengkapi teknologi Heat-Free Epson, yang memungkinkan proses cetak tanpa panas.

Hasilnya, printer dapat mencetak lebih cepat, dengan konsumsi daya lebih rendah, dan masa pakai lebih panjang.

Dengan penghematan energi dan bahan habis pakai hingga 84 persen, seri EcoTank terbaru mendukung pelaku usaha untuk menerapkan operasional yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

Desain Ringkas dengan Daya Tahan Maksimal

Tampil dalam dua warna modern yang elegan, ketiga model printer ini terlihat profesional sekaligus mudah berpadu dengan ruang kerja minimalis atau bisnis rumahan.

