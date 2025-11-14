JPNN.com

Jumat, 14 November 2025 – 11:30 WIB
Kemnaker Menjajaki Pasar Eropa, Pekerja Indonesia Terbuka Masuk Jerman & Austria - JPNN.com Bali
Menaker Yassierli menabuh gendang tanda pelepasan ribuan peserta magang ke Jepang di Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemerintah Indonesia membuka peluang anak muda menjadi pekerja migran keluar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dikabarkan mulai menjajaki beberapa negara di Eropa, seperti Jerman dan Austria, untuk kerja sama ketenagakerjaan.

Kerja sama ketenagakerjaan itu baik untuk pekerja migran maupun pekerja magang.

“Negara yang besar memang selama ini Jepang, Korea sudah sekian ribu ada.

Nah, sekarang sedang menjajaki permintaan dari Eropa, yaitu dari Jerman dan Austria,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dilansir dari Antara.

Oleh karena itu, Menaker meminta masyarakat mempersiapkan diri.

Tantangan terbesar bekerja di negara Eropa adalah bahasa.

Selama ini kebanyakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun pekerja magang ditempatkan di negara-negara Asia dan Australia.

