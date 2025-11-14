Kemnaker Menjajaki Pasar Eropa, Pekerja Indonesia Terbuka Masuk Jerman & Austria

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemerintah Indonesia membuka peluang anak muda menjadi pekerja migran keluar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dikabarkan mulai menjajaki beberapa negara di Eropa, seperti Jerman dan Austria, untuk kerja sama ketenagakerjaan.

Kerja sama ketenagakerjaan itu baik untuk pekerja migran maupun pekerja magang.

Baca Juga: Menaker Target Kirim 100 Ribu Peserta Magang ke Luar Negeri per Tahun

“Negara yang besar memang selama ini Jepang, Korea sudah sekian ribu ada.

Nah, sekarang sedang menjajaki permintaan dari Eropa, yaitu dari Jerman dan Austria,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dilansir dari Antara.

Oleh karena itu, Menaker meminta masyarakat mempersiapkan diri.

Tantangan terbesar bekerja di negara Eropa adalah bahasa.

Selama ini kebanyakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun pekerja magang ditempatkan di negara-negara Asia dan Australia.