Menaker Target Kirim 100 Ribu Peserta Magang ke Luar Negeri per Tahun

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi program magang keluar negeri yang digagas Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) Wilayah V Bali dan Indonesia Timur.

Menurut Menaker Yassierli, program pemagangan ke luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Hari ini kami melepas 2.183 duta bangsa menuju Jepang.

Wajah kalian adalah wajah masa depan Indonesia yang sukses,” ujar Menaker Yassierli.

Menaker Yassierli juga menegaskan pentingnya sikap STAR bagi peserta magang, yakni Santun, Tangguh, Adaptif, dan Rajin.

“Kesantunan dan keramahtamahan adalah ciri bangsa Indonesia.

Di Jepang, kalian harus tangguh, tidak mudah menyerah, adaptif terhadap lingkungan baru, dan rajin belajar hal-hal baru,” kata Menaker Yassierli.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat program pemagangan dalam dan luar negeri, dengan target 100 ribu peserta magang dalam negeri bagi lulusan sarjana dan diploma.