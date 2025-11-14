JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Menaker Target Kirim 100 Ribu Peserta Magang ke Luar Negeri per Tahun

Menaker Target Kirim 100 Ribu Peserta Magang ke Luar Negeri per Tahun

Jumat, 14 November 2025 – 11:10 WIB
Menaker Target Kirim 100 Ribu Peserta Magang ke Luar Negeri per Tahun - JPNN.com Bali
Menaker Yassierli didampingi Sekda Bali Dewa Made Indra melepas ribuan peserta magang ke Jepang kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi program magang keluar negeri yang digagas Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) Wilayah V Bali dan Indonesia Timur.

Menurut Menaker Yassierli, program pemagangan ke luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Hari ini kami melepas 2.183 duta bangsa menuju Jepang.

Baca Juga:

Wajah kalian adalah wajah masa depan Indonesia yang sukses,” ujar Menaker Yassierli.

Menaker Yassierli juga menegaskan pentingnya sikap STAR bagi peserta magang, yakni Santun, Tangguh, Adaptif, dan Rajin.

“Kesantunan dan keramahtamahan adalah ciri bangsa Indonesia.

Baca Juga:

Di Jepang, kalian harus tangguh, tidak mudah menyerah, adaptif terhadap lingkungan baru, dan rajin belajar hal-hal baru,” kata Menaker Yassierli.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat program pemagangan dalam dan luar negeri, dengan target 100 ribu peserta magang dalam negeri bagi lulusan sarjana dan diploma.

Menaker Yassierli mengatakan pemerintah terus memperkuat program magang ke luar negeri dengan target 100 ribu peserta magang lulusan sarjana dan diploma.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menaker Yassierli magang Peserta Magang Jepang Bali Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar

  2. Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA - JPNN.com Bali

    Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA

  3. Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU