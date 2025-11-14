JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Sekda Bali Lepas 2.183 Peserta Magang ke Jepang: Jaga Kehormatan Diri & Bangsa

Sekda Bali Lepas 2.183 Peserta Magang ke Jepang: Jaga Kehormatan Diri & Bangsa

Jumat, 14 November 2025 – 10:47 WIB
Sekda Bali Lepas 2.183 Peserta Magang ke Jepang: Jaga Kehormatan Diri & Bangsa - JPNN.com Bali
Menaker Yasserli dan Sekda Bali Dewa Made Indra melepas ribuan peserta magang ke Jepang di Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Kamis kemarin (13/11). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebanyak 2.183 peserta magang dari Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) Wilayah V Bali dan Indonesia Timur resmi dilepas menuju Jepang.

Pelepasan ribuan peserta magang ini berlangsung di Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Bali, Kamis kemarin (13/11).

Pelepasan tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Sekda Bali Bali Dewa Made Indra dan Konjen Jepang di Denpasar Makoa Katsuroshi.

Baca Juga:

Sekda Bali Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Jepang, dan AP2LN atas sinergi yang terus terjalin dalam membuka kesempatan magang bagi generasi muda Bali dan Indonesia.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terus berupaya menciptakan lapangan kerja, memberikan perlindungan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja,” ujar Sekda Dewa Made Indra.

Sekda Dewa Made Indra berpesan kepada para peserta magang agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menambah ilmu, keterampilan, dan pengalaman kerja nyata.

Baca Juga:

Ia menekankan tiga hal penting kepada para peserta, yakni menjaga disiplin dan etos kerja, menghormati aturan serta budaya Jepang.

Ia juga meminta peserta magang menjaga nama baik Bali serta Indonesia selama program berlangsung di Jepang.

Sebanyak 2.183 peserta magang dari Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) Wilayah V Bali dan Indonesia Timur dilepas menuju Jepang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Peserta Magang Jepang Sekda Bali Dewa Made Indra Menaker Yassierli Indonesia Timur magang Bali Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, PSM Makassar dan Madura United Rugi Besar

  2. Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA - JPNN.com Bali

    Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA

  3. Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU