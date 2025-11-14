Sekda Bali Lepas 2.183 Peserta Magang ke Jepang: Jaga Kehormatan Diri & Bangsa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebanyak 2.183 peserta magang dari Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) Wilayah V Bali dan Indonesia Timur resmi dilepas menuju Jepang.

Pelepasan ribuan peserta magang ini berlangsung di Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Bali, Kamis kemarin (13/11).

Pelepasan tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Sekda Bali Bali Dewa Made Indra dan Konjen Jepang di Denpasar Makoa Katsuroshi.

Sekda Bali Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Jepang, dan AP2LN atas sinergi yang terus terjalin dalam membuka kesempatan magang bagi generasi muda Bali dan Indonesia.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terus berupaya menciptakan lapangan kerja, memberikan perlindungan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja,” ujar Sekda Dewa Made Indra.

Sekda Dewa Made Indra berpesan kepada para peserta magang agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menambah ilmu, keterampilan, dan pengalaman kerja nyata.

Ia menekankan tiga hal penting kepada para peserta, yakni menjaga disiplin dan etos kerja, menghormati aturan serta budaya Jepang.

Ia juga meminta peserta magang menjaga nama baik Bali serta Indonesia selama program berlangsung di Jepang.