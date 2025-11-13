Pertamax Langka di Bali, Pertamina Buka Suara, Sorot Kendala Cuaca

bali.jpnn.com, DENPASAR - Konsumen bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di Bali lagi meradang.

Pasalnya, kendaraan mereka tidak mendapat suplai Pertamax sejak dua pekan lalu hingga Kamis hari ini (13/11).

“Saya kesusahan membeli Pertamax sejak dua pekan lalu.

Semua sudah saya coba, datang ke SPBU Buluh Indah, Nusa Dua sampai Gatot Subroto, Denpasar, tetapi kosong.

Jawaban petugasnya sama, kata Pertamina ada kendala, tetapi enggak dijelaskan kendalanya apa,” ujar Feri Kristanto.

Keluhan juga dilontarkan konsumen yang lain.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengakui ada kendala distribusi BBM jenis Pertamax di beberapa wilayah di Bali.

Menurut Ahad Rahedi, kendala utama distribusi saat ini disebabkan cuaca.