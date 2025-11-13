Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali saat Sugimanek Jawa, Kamis (13/11)

JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 06:19 WIB
Ilustrasi pemedek bersiap sembahyang saat piodalan hari ini. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (12/11) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Wage Sungsang.

Hari ini bersamaan dengan Sugimanek Jawa.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Kamis (13/11) saat Wraspati Wage Sungsang: Tersebar di Klungkung, Bangli dan Besakih
