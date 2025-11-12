Konjen Australia Jadi Kantor Diplomatik Pertama Pasang Aksara Bali, Koster Happy

bali.jpnn.com, DENPASAR - Konsul Jenderal Australia Jo Stevens dan Gubernur Wayan Koster bersama-sama meresmikan papan nama baru Konjen Australia dengan aksara Bali.

Konsulat-Jenderal Australia merupakan kantor perwakilan diplomatik pertama di Bali yang secara resmi memasang nama kantornya dengan aksara Bali.

Meskipun gedung-gedung diplomatik dikecualikan dari persyaratan Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018, Konjen Australia melakukan hal ini sebagai tanda rasa hormat dan apresiasi yang mendalam terhadap budaya Bali.

Konsul Jenderal Jo Stevens mengatakan Bali adalah tempat yang istimewa bagi warga Australia yang senang berkunjung karena kekayaan warisan dan budayanya.

"Dengan menambahkan aksara Bali pada papan nama gedung Konjen, kami menunjukkan rasa hormat Australia yang mendalam dan abadi terhadap masyarakat dan budaya Bali," kata Jo Stevens.

Dia mengatakan, ini merupakan tanda dukungan secara fisik dan simbolis kepada Gubernur Koster dalam upayanya untuk mempromosikan dan melestarikan budaya Bali.

"Saya sangat senang Gubernur Koster hadir di sini untuk meresmikan papan nama kami.

Australia akan selalu menjadi sahabat dan mitra dekat bagi Bali," ujar Jo Stevens.