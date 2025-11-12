JPNN.com

Rabu, 12 November 2025 – 20:37 WIB
Koster Janji Beri Kejutan soal Proyek Lift Kaca Pantai Kelingking, Hhmm - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster mengatakan sudah berkomunikasi dengan Bupati Klungkung I Made Satria soal proyek lift kaca Pantai Kelingking. Namun, ia mengaku masih ingin mengkaji masalah ini terlebih dahulu. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Proyek lift kaca yang dibangun pihak swasta di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, akhirnya sampai ke tangan Gubernur Bali Wayan Koster.

Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali resmi menyerahkan hasil rekomendasi proyek lift kaca Pantai Kelingking, Nusa Penida kepada Gubernur Koster kemarin.

Koster sendiri terkesan berhati-hati memberikan keterangan terkait proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung.

Koster mengatakan sudah berkomunikasi dengan Bupati Klungkung I Made Satria soal proyek ini.

Namun, ia mengaku masih ingin mengkaji masalah ini terlebih dahulu.

“Ditutup atau tidak nanti akan dikaji, tunggu dahulu nanti dilihat, tunggu waktunya supaya mengejutkan sedikit,” ujar Koster dilansir dari Antara.

Gubernur Koster sendiri mengapresiasi kerja-kerja Pansus TRAP DPRD Bali.

Menurut Koster, langkah sidak yang dilakukan Pansus TRAP pada pembangunan melanggar itu sudah tepat dan sesuai harapannya.

