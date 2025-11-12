Nasib Proyek Lift Kaca Pantai Keliling di Tangan Koster, Pansus TRAP Buka Suara

JPNN.com

Rabu, 12 November 2025 – 07:30 WIB
Proyek lift kaca oleh pihak swasta di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Proyek lift kaca yang dibangun pihak swasta di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, akhirnya sampai ke tangan Gubernur Bali Wayan Koster.

Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali resmi menyerahkan hasil rekomendasi proyek lift kaca Pantai Kelingking, Nusa Penida kepada Gubernur Koster kemarin.

Sayangnya rekomendasi itu bersifat tertutup.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Supartha berdalih Pemprov Bali masih akan menganalisis rekomendasi itu terlebih dahulu.

Made Supartha berdalih jika rekomendasi dibuka dan hasil keputusan eksekutif berbeda akan menjadi bias di masyarakat.

“Kami serahkan hasil kerja pansus kami 18 orang terkait rekomendasi atas kegiatan di Nusa Penida.

Ada dua objek, yaitu lift kaca dan bungee jumping,” kata Made Supartha dilansir dari Antara.

“Kesepakatan pansus diserahkan dahulu seluruhnya secara tertutup kepada Gubernur Bali.

