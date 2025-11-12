JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Rabu (12/11): Baik untuk Meramu Obat, Jangan Bersanggama

Kalender Bali Rabu (12/11): Baik untuk Meramu Obat, Jangan Bersanggama

Rabu, 12 November 2025 – 05:53 WIB
Kalender Bali Rabu (12/11): Baik untuk Meramu Obat, Jangan Bersanggama - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Rabu 12 November 2025 bertepatan dengan Rabu Pon Sungsang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (12/11) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Pon Sungsang.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (12/11) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Rabu 12 November 2025 bertepatan dengan Rabu Pon Sungsang: Hari baik untuk meramu obat & tapa brata, jangan bersanggama
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Meramu Obat-obatan Jangan Bersanggama Kalendeer Bali Rabu 12 November 2025 Hari Baik Kalender Bali Rabu Pon Sungsang Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kemenangan Indonesia Kontra Honduras Dibayar Mahal, Putu Panji Cedera - JPNN.com Bali

    Kemenangan Indonesia Kontra Honduras Dibayar Mahal, Putu Panji Cedera

  2. Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol - JPNN.com Bali

    Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol

  3. Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU