Selat Bali Mencekam, 69 Penumpang Terjebak di KMP Cemerlang yang Kandas saat Hujan

Selasa, 11 November 2025 – 22:02 WIB
Tim SAR mengevakuasi penumpang KMP Cemerlang 55 yang kandas di perairan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (11/11) sore. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Kapal penumpang jenis Ro-Ro kembali kandas di perairan Selat Bali yang menjadi penghubung Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dengan Gilimanuk, Jembrana, Bali.

KMP Cemerlang 55 rute Ketapang – Gilimanuk dilaporkan kandas di perairan Pelabuhan Gilimanuk, Selasa (11/11) sore pukul 15.25 WITA.

Kapal motor penumpang itu kandas pada jarak 1.81 Nm dari dermaga Pelabuhan Gilimanuk pada koordinat 8° 7'50.04"S - 114°26'19.62"E.

"Informasi yang kami peroleh, kapal membawa 69 orang penumpang,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Selasa (11/11).

Kapal tersebut dilaporkan bertolak dari Pelabuhan Ketapang pada pukul 14.30 WITA sebelum kandas di perairan Gilimanuk.

Laporan kejadian disampaikan oleh TNI AL Gilimanuk pada pukul 15.40 WITA.

Dari keseluruhan jumlah passenger on board (POB), terdata 13 orang ABK, tiga pengikut dan 53 orang penumpang.

Menindaklanjuti laporan tersebut diberangkatkan sembilan personel dari Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana menuju Pelabuhan Gilimanuk.

