JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Selasa (11/11): Baik Membuat Terowongan & Lelakut, Jangan Ini

Kalender Bali Selasa (11/11): Baik Membuat Terowongan & Lelakut, Jangan Ini

Selasa, 11 November 2025 – 05:47 WIB
Kalender Bali Selasa (11/11): Baik Membuat Terowongan & Lelakut, Jangan Ini - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 11 November 2025 bertepatan dengan Anggara Paing Sungsang. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (11/11) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Paing Sungsang.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (11/11) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Selasa 11 November 2025 bertepatan dengan Anggara Paing Sungsang: Hari baik membuat terowongan & lelakut, jangan ini
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Terowongan Baik untuk Membuat Lelakut Hari Baik Kalender Bali Kalender Bali Selasa 11 November 2025 Dewasa Ayu Anggara Paing Sungsang Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol - JPNN.com Bali

    Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol

  2. Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara

  3. Dendy Sulistyawan Senang Bhayangkara FC Bungkam Bali United, Beruntung - JPNN.com Bali

    Dendy Sulistyawan Senang Bhayangkara FC Bungkam Bali United, Beruntung

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU