Pansus TRAP Sorot Resor Mewah dengan Restoran di Dalam Goa, Bermasalah

Senin, 10 November 2025 – 16:26 WIB
Pansus TRAP DPRD Bali panggil manajemen resor Samabe Bali Suites dan Villas bahas kurangnya izin pada resor dengan restoran dalam goa, Denpasar, Senin (10/11). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali akhirnya memanggil manajemen Samabe Bali Suites and Villas Badung.

Samabe Bali Suites and Villas adalah resor mewah dengan restoran di dalam goa bawah tebing yang ada di wilayah Kabupaten Badung.

Dalam pemanggilan tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali meminta pemilik Samabe Bali Suites and Villas di Kabupaten Badung, memenuhi perizinan yang kurang dalam dua minggu.

Permintaan tersebut dilontarkan mengingat Pansus TRAP DPRD Bali menemukan sejumlah perizinan yang bolong.

“Pertama kami turun ke bawah melakukan sidak, mendapatkan temuan-temuan yang tidak masuk akal, kami panggil seperti sekarang dan fakta menyatakan Samabe banyak bolong perizinannya,” ujar Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai dilansir dari Antara.

“Seperti amdal. Jadi, harus ada izin amdal, tetapi tidak dilakukan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Pansus TRAP meminta kekurangan itu harus segera dipenuhi.

“Jadi selama ini kan dia melanggar, dengan melanggarnya itu kami kasih waktu juga agar menyelesaikan semua permasalahan izin-izin terkait,” kata Dewa Nyoman Rai.

