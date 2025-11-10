JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Pemadaman Listrik Bali Senin (10/11): Denpasar & 3 Kabupaten Ini Terdampak

Info Pemadaman Listrik Bali Senin (10/11): Denpasar & 3 Kabupaten Ini Terdampak

Senin, 10 November 2025 – 09:31 WIB
Info Pemadaman Listrik Bali Senin (10/11): Denpasar & 3 Kabupaten Ini Terdampak - JPNN.com Bali
Ilustrasi. Personel PLN memperbaiki jaringan untuk menjaga keandalan listrik di Bali. Foto: ANTARA/HO-Humas PLN UIW Sulselrabar

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Senin hari ini (10/11) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Senin hari ini (10/11):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Info Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Jadwal Pemadaman Listrik Bali Jadwal Pemadaman Listrik pemadaman listrik Bali Denpasar PLN PT PLN Persero PLN UID Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol - JPNN.com Bali

    Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol

  2. Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara

  3. Dendy Sulistyawan Senang Bhayangkara FC Bungkam Bali United, Beruntung - JPNN.com Bali

    Dendy Sulistyawan Senang Bhayangkara FC Bungkam Bali United, Beruntung

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU