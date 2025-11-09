JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Sah, Musda Perdana, Lan Ananda Pimpin PKHI Bali 2025 - 2030

Sah, Musda Perdana, Lan Ananda Pimpin PKHI Bali 2025 - 2030

Minggu, 09 November 2025 – 20:51 WIB
Sah, Musda Perdana, Lan Ananda Pimpin PKHI Bali 2025 - 2030 - JPNN.com Bali
Musda PKHI Bali mengukuhkan Anak Agung Lanang Agung Ananda alias Lan Ananda sebagai Ketua DPD PKHI Bali periode 2025-2030. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perhimpunan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI) Bali menggelar Musyawarah Daerah (Musda) perdana di IBIS Hotel Denpasar, Minggu (9/11).

Musda yang diikuti oleh tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKHI se-Bali ini menghasilkan keputusan penting, yaitu mengukuhkan Anak Agung Lanang Agung Ananda alias Lan Ananda sebagai Ketua DPD PKHI Bali periode 2025-2030.

Ketua Panitia Musda PKHI Bali Tommy Lee menyampaikan bahwa pelaksanaan Musda kali ini bukan sekadar seremoni.

Baca Juga:

Ia menekankan bahwa ini adalah tantangan berat ke depan bagi organisasi, mengingat ini adalah Musda PKHI pertama di Bali.

“Musda ini digelar berdasar AD/ART PKHI 2025 dan diikuti 7 DPC PKHI se-Bali.

Kini tongkat estafet kepemimpinan berada di tangan Lan Ananda,” ujar Tommy Lee.

Baca Juga:

Ia menjelaskan agenda Musda tidak hanya memilih ketua, tetapi juga bertujuan menguatkan PKHI sebagai organisasi yang profesional, solid, dan bermartabat.

Menurutnya, proses penjaringan calon ketua telah dilakukan, dengan batas akhir pendaftaran pada 7 November 2025 lalu, sebelum akhirnya ditetapkan pada Musda ini.

Musda PKHI Bali mengukuhkan Anak Agung Lanang Agung Ananda alias Lan Ananda sebagai Ketua DPD PKHI Bali periode 2025-2030.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Musda PKHI Bali PKHI Bali Lan Ananda Bali Ketua DPD PKHI Bali Anak Agung Lanang Agung Ananda hipnoterapi dukun hipnosis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Masih Terbayang Kartu Merah Tim Receveur, tak Masuk Akal - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Masih Terbayang Kartu Merah Tim Receveur, tak Masuk Akal

  2. Paul Munster Happy Bhayangkara FC Bermarkas di Lampung, Sentil Dukungan Suporter - JPNN.com Bali

    Paul Munster Happy Bhayangkara FC Bermarkas di Lampung, Sentil Dukungan Suporter

  3. Jordy Bruijn Kritik Keras Wasit, Kartu Merah Tim Receveur Salah Besar - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Kritik Keras Wasit, Kartu Merah Tim Receveur Salah Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU