Sah, Musda Perdana, Lan Ananda Pimpin PKHI Bali 2025 - 2030

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perhimpunan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI) Bali menggelar Musyawarah Daerah (Musda) perdana di IBIS Hotel Denpasar, Minggu (9/11).

Musda yang diikuti oleh tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKHI se-Bali ini menghasilkan keputusan penting, yaitu mengukuhkan Anak Agung Lanang Agung Ananda alias Lan Ananda sebagai Ketua DPD PKHI Bali periode 2025-2030.

Ketua Panitia Musda PKHI Bali Tommy Lee menyampaikan bahwa pelaksanaan Musda kali ini bukan sekadar seremoni.

Ia menekankan bahwa ini adalah tantangan berat ke depan bagi organisasi, mengingat ini adalah Musda PKHI pertama di Bali.

“Musda ini digelar berdasar AD/ART PKHI 2025 dan diikuti 7 DPC PKHI se-Bali.

Kini tongkat estafet kepemimpinan berada di tangan Lan Ananda,” ujar Tommy Lee.

Ia menjelaskan agenda Musda tidak hanya memilih ketua, tetapi juga bertujuan menguatkan PKHI sebagai organisasi yang profesional, solid, dan bermartabat.

Menurutnya, proses penjaringan calon ketua telah dilakukan, dengan batas akhir pendaftaran pada 7 November 2025 lalu, sebelum akhirnya ditetapkan pada Musda ini.