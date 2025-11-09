Kalender Bali Minggu (9/11): Tidak Baik Melakukan Pernikahan, Sebaiknya Ini

JPNN.com

Minggu, 09 November 2025 – 06:13 WIB
Ilustrasi kalender Bali Minggu 9 November 2025 bertepatan dengan Redite Kliwon Sungsang. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (9/11) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Kliwon Sungsang.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (9/11) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Minggu 9 November 2025 bertepatan dengan Redite Kliwon Sungsang: Tidak baik melakukan pernikahan, baiknya untuk ini
kalender Kalender Bali pernikahan Dewasa Ayu Kalender Bali Minggu 9 November 2025 Hari Baik Kalender Bali Redite Kliwon Sungsang Ala Ayuning Dewasa Ayu

