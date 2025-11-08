JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Isu Pura Ditutup Ternyata Hoaks, Ketua Pengempon Bongkar Fakta, Mengejutkan

Isu Pura Ditutup Ternyata Hoaks, Ketua Pengempon Bongkar Fakta, Mengejutkan

Sabtu, 08 November 2025 – 17:06 WIB
Isu Pura Ditutup Ternyata Hoaks, Ketua Pengempon Bongkar Fakta, Mengejutkan - JPNN.com Bali
Ketua Pengempon Pura Dalem Batu Maguwung, I Nyoman Saputra Yasa, menegaskan isu penutupan akses pura oleh PT Jimbaran Hijau adalah hoaks dan menyesatkan. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Isu panas soal penutupan akses ke Pura Dalem Batu Maguwung, Jimbaran, akhirnya terbongkar.

Ketua Pengempon I Nyoman Saputra Yasa dengan tegas menyebut kabar tersebut hoaks dan menyesatkan, bahkan berpotensi memecah keharmonisan umat.

“Membahas pura itu sangat sensitif. Jangan asal bicara tanpa paruman. Informasi itu sesat dan bisa memicu perpecahan,” kata I Nyoman Saputra Yasa, Sabtu (8/11).

Baca Juga:

Menurut Saputra Yasa, tudingan bahwa PT Jimbaran Hijau menutup akses pura adalah fitnah tanpa dasar.

Faktanya, akses menuju Pura Dalem Batu Maguwung tetap terbuka luas, dan aktivitas keagamaan berjalan normal.

“Jangankan manusia atau motor, tronton pun bisa lewat. Kalau mau sembahyang, silakan pintu terbuka lebar,” ujarnya.

Baca Juga:

Saputra Yasa mengungkapkan, PT Jimbaran Hijau selama ini justru turut membantu dan mendukung penuh kegiatan keagamaan.

“Setiap piodalan mereka bantu. Kontribusinya bukan hanya di Pura Dalem Batu Maguwung, tetapi juga di pura-pura lain di Jimbaran,” ucapnya.

Ketua Pengempon I Nyoman Saputra Yasa dengan tegas menyebut kabar tersebut hoaks dan menyesatkan, bahkan berpotensi memecah keharmonisan umat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pura Pura Dalem Batu Maguwung hoaks Jimbaran umat hindu Pura Dalem Batu Maguwung Jimbaran Bali Pengempon Pura Pura Dalem Batu Maguwung PT Jimbaran Hijau Pura Batu Merejeng

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jordy Bruijn Kritik Keras Wasit, Kartu Merah Tim Receveur Salah Besar - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Kritik Keras Wasit, Kartu Merah Tim Receveur Salah Besar

  2. Paul Munster Bongkar Taktik Bhayangkara FC Bungkam Bali United, mudah - JPNN.com Bali

    Paul Munster Bongkar Taktik Bhayangkara FC Bungkam Bali United, mudah

  3. Johnny Jansen Berang Kinerja Wasit Pipin, Bikin Bali United Rugi Besar - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Berang Kinerja Wasit Pipin, Bikin Bali United Rugi Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU