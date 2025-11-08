Isu Pura Ditutup Ternyata Hoaks, Ketua Pengempon Bongkar Fakta, Mengejutkan

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Isu panas soal penutupan akses ke Pura Dalem Batu Maguwung, Jimbaran, akhirnya terbongkar.

Ketua Pengempon I Nyoman Saputra Yasa dengan tegas menyebut kabar tersebut hoaks dan menyesatkan, bahkan berpotensi memecah keharmonisan umat.

“Membahas pura itu sangat sensitif. Jangan asal bicara tanpa paruman. Informasi itu sesat dan bisa memicu perpecahan,” kata I Nyoman Saputra Yasa, Sabtu (8/11).

Menurut Saputra Yasa, tudingan bahwa PT Jimbaran Hijau menutup akses pura adalah fitnah tanpa dasar.

Faktanya, akses menuju Pura Dalem Batu Maguwung tetap terbuka luas, dan aktivitas keagamaan berjalan normal.

“Jangankan manusia atau motor, tronton pun bisa lewat. Kalau mau sembahyang, silakan pintu terbuka lebar,” ujarnya.

Saputra Yasa mengungkapkan, PT Jimbaran Hijau selama ini justru turut membantu dan mendukung penuh kegiatan keagamaan.

“Setiap piodalan mereka bantu. Kontribusinya bukan hanya di Pura Dalem Batu Maguwung, tetapi juga di pura-pura lain di Jimbaran,” ucapnya.