Mayjen Piek Budyakto Lepas 1.588 Prajurit TNI, Sebar ke Wilayah NTB & NTT

bali.jpnn.com, BULELENG - Pangdam IX/Udayana Mayjen Piek Budyakto melepas 1.588 prajurit TNI AD untuk melaksanakan penugasan di satuan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di NTT dan NTB.

Proses pelepasan berlangsung di Secata Rindam IX/Udayana, Buleleng, Bali, Jumat (7/11) kemarin.

Ribuan prajurit tersebut akan ditempatkan di Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 834/WM, Yonif TP 835/SYB, Yonif TP 875/SYP, Yonif TP 876/Pa Aing La Urra Tana, dan Yonif TP 877/Biinmaffo.

“Batalyon tersebar di wilayah NTB) dan NTT,” ujar Pangdam IX/Udayana Mayjen Piek Budyakto dilansir dari Antara.

Mayjen Piek Budyakto menegaskan setiap prajurit harus selalu menjaga disiplin, ketertiban, serta mematuhi seluruh aturan yang berlaku di satuan.

Jenderal TNI AD bintang dua ini juga menekankan pentingnya peran para komandan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggotanya.

“Para komandan agar tidak bosan melakukan pengecekan dan pembinaan.

Bila ada pelanggaran, segera ambil langkah-langkah pembinaan secara tegas dan terukur,” kata Mayjen Piek Budyakto.