JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 110 Dapur Telah Beroperasi di Bali, Koster Minta BGN Serap Produk Lokal

110 Dapur Telah Beroperasi di Bali, Koster Minta BGN Serap Produk Lokal

Sabtu, 08 November 2025 – 06:30 WIB
110 Dapur Telah Beroperasi di Bali, Koster Minta BGN Serap Produk Lokal - JPNN.com Bali
Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sedang menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ilustrasi Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Tigor Pangaribuan berkesempatan menemui Gubernur Bali Wayan Koster, Jumat (7/11) kemarin.

Dr. Tigor Pangaribuan melaporkan Percepatan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Klungkung.

Menurut Dr Tigor, 110 dapur telah beroperasi di Bali, empat dapur dalam proses pembangunan dan lagi satu masih survei.

Baca Juga:

"Dari target 1.049.967 penerima manfaat, baru tercapai 275.127 orang.

Targetnya seluruh dapur beroperasi penuh pada Februari 2026," ujar Dr. Tigor Pangaribuan.

Dr. Tigor Pangaribuan berterima kasih kepada Gubernur Koster karena SPPG di Bali sudah 30 persen berjalan.

Baca Juga:

Ia berharap kehadiran SPPG mampu mempercepat pencegahan KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan stunting melalui pola asuh 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD).

Mendengar hal itu, Gubernur Koster meminta kepada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN agar selama pelaksanaan program SPPG di Bali juga memikirkan cara antisipasi ketika terjadinya kekurangan bahan pangan.

Menurut Deputi Sistem & Tata Kelola BGN Dr Tigor, 110 dapur telah beroperasi di Bali, empat dapur dalam proses pembangunan dan satu lagi masih survei.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   dapur Makan Bergizi Gratis Program MBG Bali Badan Gizi Nasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Koster gubernur koster produk lokal

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Statistik Pertandingan Berbicara, Bali United Layak Kalah dari Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Statistik Pertandingan Berbicara, Bali United Layak Kalah dari Bhayangkara FC

  2. Bali United Gagal Comeback, Kartu Merah Tim Receveur Bikin Hancur, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Bali United Gagal Comeback, Kartu Merah Tim Receveur Bikin Hancur, Cek Klasemen

  3. FIFA Matchday: Mirza Mustafic Gabung Luksemburg, Tantang Jerman & Irlandia Utara - JPNN.com Bali

    FIFA Matchday: Mirza Mustafic Gabung Luksemburg, Tantang Jerman & Irlandia Utara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU