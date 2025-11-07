JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Dukung Revisi UU Otda, Sorot Karakteristik dan Potensi Daerah

Koster Dukung Revisi UU Otda, Sorot Karakteristik dan Potensi Daerah

Jumat, 07 November 2025 – 21:59 WIB
Koster Dukung Revisi UU Otda, Sorot Karakteristik dan Potensi Daerah - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster mendukung rencana pemerintah untuk merevisi UU Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah yang selama ini menjadi dasar hukum pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mendukung rencana pemerintah untuk merevisi UU Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah yang selama ini menjadi dasar hukum pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda).

Gubernur Koster memberi beberapa masukan agar UU ini memperhatikan karakteristik dan potensi setiap daerah.

Hal itu disampaikan Koster dalam paparan saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah melalui Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di The Sakala Resort Bali, Badung, Kamis (6/11).

Baca Juga:

Koster memahami bahwa ada beberapa kelemahan dalam regulasi ini setelah ia menjabat sebagai Gubernur Bali.

Dari hasil kajiannya, salah satu kelemahan dalam UU tersebut yaitu turunan kebijakan pusat ke daerah yang betul-betul diseragamkan.

 “Semangat untuk penyeragaman sangat tinggi, padahal kondisi setiap daerah berbeda-beda.

Baca Juga:

Tak mungkin diseragamkan untuk kondisi yang berbeda. Akibatnya, daerah tak bisa berkembang akibat regulasi yang tak sejalan dengan potensi daerah,” ujar Koster.

Oleh sebab itu, ia berharap revisi undang-undang harus betul-betul memperhatikan karakteristik, potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.

Gubernur Bali Wayan Koster memberi beberapa masukan agar revisi UU Otonomi Daerah (Otda) ini memperhatikan karakteristik dan potensi setiap daerah.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Otonomi Daerah Otda Revisi UU Otda Bali pariwisata bali Otonomi Khusus Otsus

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Statistik Pertandingan Berbicara, Bali United Layak Kalah dari Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Statistik Pertandingan Berbicara, Bali United Layak Kalah dari Bhayangkara FC

  2. Bali United Gagal Comeback, Kartu Merah Tim Receveur Bikin Hancur, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Bali United Gagal Comeback, Kartu Merah Tim Receveur Bikin Hancur, Cek Klasemen

  3. FIFA Matchday: Mirza Mustafic Gabung Luksemburg, Tantang Jerman & Irlandia Utara - JPNN.com Bali

    FIFA Matchday: Mirza Mustafic Gabung Luksemburg, Tantang Jerman & Irlandia Utara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU