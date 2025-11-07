JPNN.com

DOKU Merambah Bali hingga Raja Ampat, Dorong Pertumbuhan Bisnis Lokal

Jumat, 07 November 2025 – 09:12 WIB
VP of Business Regional DOKU, Novel Nababan, bersama Senior Business Regional Manager DOKU, Made Fajar Trisna Kurniawan, berbincang dalam sesi wawancara media di Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - DOKU menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem ekonomi digital Indonesia melalui berbagai solusi pembayaran yang inovatif dan inklusif.

Perusahaan fintech ini berencana mengulang kesuksesan di wilayah Bali Nusra untuk mendukung transformasi digital bagi bisnis lokal di Indonesia timur.

“Selama satu dekade hadir di Bali Nusra, kami telah menjadi bagian dari perjalanan transformasi digital banyak bisnis lokal maupun internasional.

Kini kami membawa semangat yang sama ke wilayah Indonesia timur untuk memperluas manfaat teknologi pembayaran digital yang terpercaya, efisien, dan mudah diakses bagi berbagai sektor bisnis,” ujar VP of Business Regional DOKU Novel Nababan.

Di Bali sejak 2014, perusahaan ini telah menjadi mitra pembayaran terpercaya bagi bisnis, terutama di sektor travel & hospitality.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan signifikan juga datang dari sektor transportasi, pendidikan, layanan kesehatan, yang semakin aktif mengadopsi sistem pembayaran digital.

Hal ini menandakan makin luasnya penerimaan teknologi pembayaran dalam menopang perekonomian daerah.

Sebagai destinasi wisata internasional, Bali Nusra terus menjadi fokus penting bagi perusahaan dalam menghadirkan solusi pembayaran yang inklusif.

