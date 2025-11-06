Brimob Turun Gunung, Gelar Bedah Rumah hingga Antarjemput Anak Sekolah
bali.jpnn.com, JEMBRANA - Puluhan personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Bali menggelar aksi bedah rumah di Jembrana, Rabu (5/11).
Aksi bedah rumah dilakukan di rumah Hariman di Jalan Sadar I, Lingkungan Arum Barat, Gilimanuk.
"Ada 25 personel yang turun langsung melakukan bedah rumah dibantu para tukang," kata Komandan Batalyon C Pelopor Kompol I Nyoman Supartha Wiryadarma.
Kompol Supartha menjelaskan, aksi bedah rumah digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Korps Brimob sebagai bentuk nyata kepedulian membantu masyarakat.
Rumah Hariman dipilih setelah pihak Batalyon C Pelopor berkoordinasi dengan Kelurahan Melaya.
Dari hasil koordinasi, rumah Hariman masuk kategori tidak layak huni.
Hariman menempati rumah seluas 6 x 5 meter berdinding bambu.
Bapak dua anak ini bekerja serabutan dibantu istrinya dengan berjualan nasi goreng di kawasan pelabuhan Gilimanuk.
Puluhan personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Bali menggelar aksi bedah rumah dan antarjemput anak sekolah di Jembrana, Rabu (5/11).
