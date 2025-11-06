Brimob Turun Gunung, Gelar Bedah Rumah hingga Antarjemput Anak Sekolah

JPNN.com

Kamis, 06 November 2025 – 12:39 WIB
Puluhan personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Bali menggelar aksi bedah rumah di Jembrana, Rabu (5/11) kemarin serangkaian HUT ke-89 Brimob. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Puluhan personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Bali menggelar aksi bedah rumah di Jembrana, Rabu (5/11).

Aksi bedah rumah dilakukan di rumah Hariman di Jalan Sadar I, Lingkungan Arum Barat, Gilimanuk.

"Ada 25 personel yang turun langsung melakukan bedah rumah dibantu para tukang," kata Komandan Batalyon C Pelopor Kompol I Nyoman Supartha Wiryadarma.

Kompol Supartha menjelaskan, aksi bedah rumah digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Korps Brimob sebagai bentuk nyata kepedulian membantu masyarakat.

Rumah Hariman dipilih setelah pihak Batalyon C Pelopor berkoordinasi dengan Kelurahan Melaya.

Dari hasil koordinasi, rumah Hariman masuk kategori tidak layak huni.

Hariman menempati rumah seluas 6 x 5 meter berdinding bambu.

Bapak dua anak ini bekerja serabutan dibantu istrinya dengan berjualan nasi goreng di kawasan pelabuhan Gilimanuk.

