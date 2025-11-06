Angka Pengangguran Tembus 40 Ribu, Terbanyak Ada di Karangasem Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Survei angkatan kerja periode Agustus 2025 versi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mengungkap fakta baru.

Berdasar survei terbaru, angka pengangguran di Bali menyisakan 40,99 ribu jiwa.

Menurut BPS Bali, angka ini sudah semakin membaik sebab hanya tersisa 1,49 persen pengangguran terbuka dan menjadi angka terendah di Indonesia.

"Untuk angkatan kerja dibagi menjadi yang bekerja atau berhasil dapat pekerjaan dan yang belum bekerja atau pengangguran.

Jumlah yang bekerja mencapai 2,70 juta orang, sementara yang pengangguran 40,99 ribu orang," kata Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

Dari hasil survei Agustus 2025, penduduk usia kerja di Bali atau 15 tahun ke atas sebanyak 3,55 juta orang atau meningkat 27,63 ribu orang dari Agustus 2024.

Dari jumlah tersebut sebanyak 2,74 juta di antaranya merupakan angkatan kerja baik sudah bekerja maupun pencari kerja.

0,80 juta di antaranya bukan angkatan kerja seperti ibu rumah tangga atau pelajar.