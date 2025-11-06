JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Angka Pengangguran Tembus 40 Ribu, Terbanyak Ada di Karangasem Bali

Angka Pengangguran Tembus 40 Ribu, Terbanyak Ada di Karangasem Bali

Kamis, 06 November 2025 – 12:21 WIB
Angka Pengangguran Tembus 40 Ribu, Terbanyak Ada di Karangasem Bali - JPNN.com Bali
ilustrasi calon pekerja mencari pekerjaan di job fair. Angka pengangguran di Bali turun versi BPS Bali. Foto: Reuters

bali.jpnn.com, DENPASAR - Survei angkatan kerja periode Agustus 2025 versi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mengungkap fakta baru.

Berdasar survei terbaru, angka pengangguran di Bali menyisakan 40,99 ribu jiwa.

Menurut BPS Bali, angka ini sudah semakin membaik sebab hanya tersisa 1,49 persen pengangguran terbuka dan menjadi angka terendah di Indonesia.

Baca Juga:

"Untuk angkatan kerja dibagi menjadi yang bekerja atau berhasil dapat pekerjaan dan yang belum bekerja atau pengangguran.

Jumlah yang bekerja mencapai 2,70 juta orang, sementara yang pengangguran 40,99 ribu orang," kata Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

Dari hasil survei Agustus 2025, penduduk usia kerja di Bali atau 15 tahun ke atas sebanyak 3,55 juta orang atau meningkat 27,63 ribu orang dari Agustus 2024.

Baca Juga:

Dari jumlah tersebut sebanyak 2,74 juta di antaranya merupakan angkatan kerja baik sudah bekerja maupun pencari kerja.

0,80 juta di antaranya bukan angkatan kerja seperti ibu rumah tangga atau pelajar.

Survei angkatan kerja periode Agustus 2025 versi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mengungkap fakta baru. Angka pengangguran menyisakan 40 ribu orang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pengangguran angka pengangguran BPS Bali Bali karangasem angkatan kerja usia kerja

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Rilis Bus Ketiga, Mewah, Ada Sosok Hanoman & Naga Basuki - JPNN.com Bali

    Bali United Rilis Bus Ketiga, Mewah, Ada Sosok Hanoman & Naga Basuki

  2. Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi - JPNN.com Bali

    Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi

  3. H2H Bhayangkara FC vs Bali United: Duel Tim Terluka, Siapa Jadi Pemenang - JPNN.com Bali

    H2H Bhayangkara FC vs Bali United: Duel Tim Terluka, Siapa Jadi Pemenang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU