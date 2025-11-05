JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Upacara Piodalan Pura di Bali saat Purnama, Rabu (5/11), Cek Jadwal & Lokasinya!

Upacara Piodalan Pura di Bali saat Purnama, Rabu (5/11), Cek Jadwal & Lokasinya!

Rabu, 05 November 2025 – 06:33 WIB
Upacara Piodalan Pura di Bali saat Purnama, Rabu (5/11), Cek Jadwal & Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan hari ini. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo/nym/kye.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (5/11) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Umanis Julungwangi.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Kelima.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Baca Juga:

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Baca Juga:

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (5/11) saat Buda Umanis Julungwangi: Tersebar di Tabanan, Buleleng, Bangli, Karangasem, Gianyar, Badung dan Denpasar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali lokasi piodalan jadwal piodalan Purnama Tilem Buda Umanis Julungwangi Umat Hindu Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bojan Hodak Puji Habis-habisan Kualitas Federico Barba, Sentil Pato - JPNN.com Bali

    Bojan Hodak Puji Habis-habisan Kualitas Federico Barba, Sentil Pato

  2. Persib Sukses Melawan Kutukan Kontra Bali United, Respons Bojan Hodak Berkelas - JPNN.com Bali

    Persib Sukses Melawan Kutukan Kontra Bali United, Respons Bojan Hodak Berkelas

  3. Jo Jansen: Bali United Makin Berkembang, Laga Kontra Persija & Persib Jadi Bukti - JPNN.com Bali

    Jo Jansen: Bali United Makin Berkembang, Laga Kontra Persija & Persib Jadi Bukti

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU