Kisah Traveler Rainer Zietlow Keliling Dunia dengan Mobil Listrik, Terkesan KEK Kura-Kura

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tak terlihat lelah di wajah Rainer Zietlow saat menyambut awak media di UID Bali Campus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura, Selasa (4/11) siang.

Traveler asal Jerman ini dengan ramah menyambut satu per satu para kuli tinta yang ingin mengetahui kisahnya keliling dunia dengan mobil listrik Volkswagen ID.Buzz.

“Saya memulai petualangan dari Hannover Jerman 1 Juli 2025 lalu menuju Kazhakstan, kemudian ke China sampai di Indonesia sekarang,” ujar Rainer Zietlow di KEK Kura-Kura, Denpasar, Bali.

Indonesia menjadi negara ke-48 yang telah disinggahi Rainer Zietlow.

Total lebih dari 75 negara yang masuk daftar dengan jarak lebih dari 80 ribu km.

Setelah Indonesia, Rainer Zietlow dijadwalkan menuju Australia, Selandia Baru, kemudian Afrika dan dilanjutkan ke Amerika Selatan dan Utara.

Targetnya perjalanan keliling dunia dengan mobil listrik dari pabrikan Volkswagen alias VW ini berakhir di Hannover pada Agustus 2026 mendatang.

Misinya jelas, yakni membuktikan bahwa kendaraan elektrik alias electric vehicle (EV) mampu digunakan untuk keliling dunia.