Pertamina Latih Ibu-ibu Pesisir Bikin Jamu Herbal Nusantara, Manfaatnya Besar

Selasa, 04 November 2025 – 14:57 WIB
Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Manggis dengan Rumah BUMN Klungkung menggelar pelatihan Jamu Herbal Warisan Sehat Nusantara di Kecamatan Manggis. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Manggis berkolaborasi dengan Rumah BUMN Klungkung, menyelenggarakan Pelatihan Jamu Herbal Warisan Sehat Nusantara, Jumat (31/10) di Kantor Kecamatan Manggis.

Kegiatan ini menjadi bagian dari Program Kencana Manggis (Kecamatan Tanggap Bencana Manggis).

Kegiatan ini menghadirkan peserta dari Kelompok Wanita Nelayan Eka Bahari Putri, Kelompok Wanita Nelayan Bunda Segara Madu, Kelompok Wanita Nelayan Sekar Segara Ayu dan Kelompok Wanita Nelayan Adiwinangun.

Ada juga Kelompok Wanita Nelayan Tirta Harum Sari, Kelompok Wanita Tani Nampo Sari, Kelompok Wanita Tani Satya Luih Lestari, dan Ibu-Ibu PKK Kecamatan Manggis yang tergabung dalam Sekolah Lapang Perempuan Pesisir.

Pelatihan ini dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan sosial ekonomi perempuan pesisir pasca bencana banjir lalu yang terjadi di Provinsi Bali, khususnya wilayah Kecamatan Manggis.

Dalam kondisi pemulihan, perempuan memiliki peran penting baik dalam menjaga ketahanan keluarga maupun mendukung keberlanjutan ekonomi rumah tangga.

Dengan memanfaatkan potensi lokal berupa rempah dan tanaman herbal, kegiatan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru yang mudah dijalankan, rendah risiko, serta berkelanjutan.

Kegiatan pelatihan meliputi pengenalan jenis rempah herbal lokal, manfaat kesehatan jamu tradisional, teknik peracikan yang higienis, hingga strategi kemasan dan pemasaran produk.

