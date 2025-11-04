Lenovo Legion Go 2: Performa Imersif, Pas untuk Gaya Hidup Gamer yang Aktif

bali.jpnn.com, DENPASAR - Legion Go 2 (8.8”) yang baru dirilis Lenovo menghadirkan pengalaman gaming imersif bagi gamer dengan mobilitas tinggi.

Dengan tenaga AMD Ryzen™ Z2 Extreme, sistem pendingin Legion Coldfront, layar PureSight OLED 8.8 inci, serta detachable Legion TrueStrike Controller, perangkat ini menawarkan performa dan visual kelas premium dalam genggaman.

Ekosistem Legion terbaru turut menyempurnakan pengalaman bermain gamer modern.

Mulai dari Legion Glasses 2 yang lebih intuitif untuk setup gaming yang praktis serta berbagai aksesori esensial lainnya yang kini semua tersedia secara resmi, baik online maupun offline di Indonesia.

“Lenovo Legion Go 2 menjawab aspirasi gamer yang menginginkan pengalaman gaming imersif dalam genggaman di tengah mobilitas tinggi mereka,” ujar Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan.

Menurut Santi, dengan performa setara PC dan dukungan ekosistem Legion yang semakin lengkap, perangkat ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi gamer untuk bermain dengan performa maksimal di mana pun mereka berada.

Ini merupakan wujud nyata dari visi Smarter Technology for All, di mana Lenovo terus berinovasi menghadirkan teknologi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga relevan.

“Lenovo memahami kebutuhan setiap individu, termasuk komunitas gamer di Indonesia yang terus berkembang,” kata Santi Nainggolan.