JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 7 Wilayah di Bali Potensi Diterjang Banjir Pesisir, Cek Lokasinya

7 Wilayah di Bali Potensi Diterjang Banjir Pesisir, Cek Lokasinya

Selasa, 04 November 2025 – 11:52 WIB
7 Wilayah di Bali Potensi Diterjang Banjir Pesisir, Cek Lokasinya - JPNN.com Bali
Ilustrasi: Gelombang tinggi di Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali. Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

bali.jpnn.com, DENPASAR - Banjir pesisir alias rob berpotensi menerjang wilayah Bali pada periode 5 – 9 November 2025.

Menurut Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho, potensi ketinggian air laut maksimum itu disebabkan fenomena fase bulan purnama dan jarak terdekat bulan ke bumi (perigee) pada 5 November 2025.

“Kami imbau masyarakat selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampaknya,” kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Berdasarkan pantauan data level air dan prediksi pasang surut, kata dia, rob berpotensi terjadi di Kabupaten Jembrana, pesisir selatan Kabupaten Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, dan pesisir Kota Denpasar.

Banjir pesisir diperkirakan juga menerjang wilayah Kabupaten Gianyar, pesisir selatan Kabupaten Klungkung, dan pesisir selatan Kabupaten Karangasem.

Menurutnya, potensi banjir pesisir atau rob itu berbeda waktu baik hari dan jam di tiap wilayah.

Baca Juga:

“Secara umum berdampak kepada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir,” ujar Cahyo Nugroho.

Aktivitas yang diperkirakan terdampak di antaranya bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di permukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

Berdasarkan pantauan data level air dan prediksi pasang surut, kata dia, rob berpotensi terjadi di Kabupaten Jembrana, pesisir selatan Kabupaten Tabanan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   banjir pesisir rob Gerhana Bulan BBMKG Bali BBMKG Wilayah III Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jo Jansen: Bali United Makin Berkembang, Laga Kontra Persija & Persib Jadi Bukti - JPNN.com Bali

    Jo Jansen: Bali United Makin Berkembang, Laga Kontra Persija & Persib Jadi Bukti

  2. Ini Respons Tim Receveur Setelah Bali United di Kandang: Kami Benar-benar Sial - JPNN.com Bali

    Ini Respons Tim Receveur Setelah Bali United di Kandang: Kami Benar-benar Sial

  3. Johnny Jansen Buka-bukaan, Lawan Terberat Bali United Bukan Persib, tetapi - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka-bukaan, Lawan Terberat Bali United Bukan Persib, tetapi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU