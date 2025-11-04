JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Upacara Piodalan Pura di Bali, Selsa (4/11), Cek Jadwal & Lokasinya!

Upacara Piodalan Pura di Bali, Selsa (4/11), Cek Jadwal & Lokasinya!

Selasa, 04 November 2025 – 05:09 WIB
Upacara Piodalan Pura di Bali, Selsa (4/11), Cek Jadwal & Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali bersembahyang saat upacara piodalan hari ini. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (4/11) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Kasih Julungwangi.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Baca Juga:

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Baca Juga:

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Selasa (4/11) saat Anggara Kasih Julungwangi: Bangli, Tabanan, Buleleng, Gianyar, Karangasem.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali Anggara Kasih Julungwangi jadwal piodalan lokasi piodalan Umat Hindu Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Respons Tim Receveur Setelah Bali United di Kandang: Kami Benar-benar Sial - JPNN.com Bali

    Ini Respons Tim Receveur Setelah Bali United di Kandang: Kami Benar-benar Sial

  2. Johnny Jansen Buka-bukaan, Lawan Terberat Bali United Bukan Persib, tetapi - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka-bukaan, Lawan Terberat Bali United Bukan Persib, tetapi

  3. Persib Tancap Gas Setelah Bekuk Bali United, Fokus Laga Kontra Selangor FC - JPNN.com Bali

    Persib Tancap Gas Setelah Bekuk Bali United, Fokus Laga Kontra Selangor FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU