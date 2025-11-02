JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Ariel Noah Jadi Duta Pariwisata Tabanan: Pegunungan hingga Pantai Ada di Sini

Ariel Noah Jadi Duta Pariwisata Tabanan: Pegunungan hingga Pantai Ada di Sini

Minggu, 02 November 2025 – 19:44 WIB
Ariel Noah Jadi Duta Pariwisata Tabanan: Pegunungan hingga Pantai Ada di Sini - JPNN.com Bali
Ariel Noah mengikuti Singasana Fun Run yang digelar serangkaian HUT ke-532 Kota Singasana di Tabanan, Bali, Minggu (2/11). Ariel Noah didapuk Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya sebagai Duta Pariwisata. Foto: Instagram @arielnoah

bali.jpnn.com, TABANAN - Kabupaten Tabanan kini punya duta pariwisata berlabel artis.

Iya, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya resmi mendapuk vokalis Noah, Nazril Irham alias Ariel Noah sebagai duta pariwisata Kabupaten Tabanan.

Tugas baru Ariel Noah itu diungkap Bupati Tabanan saat membuka kegiatan Singasana Fun Run yang digelar serangkaian HUT ke-532 Kota Singasana di Tabanan, Bali, Minggu (2/11).

Baca Juga:

Menurut Bupati Tabanan Komang Sanjaya, keputusan mendapuk Ariel Noah sebagai duta pariwisata untuk mendongkrak wisatawan berkunjung ke Tabanan.

"Dengan dipilihnya Ariel Noah sebagai duta pariwisata di Kabupaten ini, saya harap tingkat kunjungan wisatawan akan lebih baik dan meningkat lagi, " kata Bupati Komang Gede Sanjaya dilansir dari Antara.

Singasana Fun Run 2025 tidak hanya dihadiri Ariel Noah, tetapi juga Christian Sugiono dan sang istri Titi Kamal.

Baca Juga:

Ariel Noah mengaku bangga bisa mengikuti Singasana Fun Run.

Ia menyampaikan rasa kagumnya terhadap semangat masyarakat Tabanan.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya resmi mendapuk vokalis Noah, Nazril Irham alias Ariel Noah sebagai duta pariwisata Kabupaten Tabanan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ariel noah Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya Duta Pariwisata Tabanan wisatawan Singasana Fun Run 2025 Nazril Irham HUT ke-532 Kota Singasana tabanan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Julio Cesar Bangga Persib Cetak Sejarah di Kandang Bali United, Sorot Mental Tim - JPNN.com Bali

    Julio Cesar Bangga Persib Cetak Sejarah di Kandang Bali United, Sorot Mental Tim

  2. Johnny Jansen Puji Persib, Laga tak Mudah, Ini yang Bikin Bali United KO - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Persib, Laga tak Mudah, Ini yang Bikin Bali United KO

  3. Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU