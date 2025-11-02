Ariel Noah Jadi Duta Pariwisata Tabanan: Pegunungan hingga Pantai Ada di Sini

bali.jpnn.com, TABANAN - Kabupaten Tabanan kini punya duta pariwisata berlabel artis.

Iya, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya resmi mendapuk vokalis Noah, Nazril Irham alias Ariel Noah sebagai duta pariwisata Kabupaten Tabanan.

Tugas baru Ariel Noah itu diungkap Bupati Tabanan saat membuka kegiatan Singasana Fun Run yang digelar serangkaian HUT ke-532 Kota Singasana di Tabanan, Bali, Minggu (2/11).

Menurut Bupati Tabanan Komang Sanjaya, keputusan mendapuk Ariel Noah sebagai duta pariwisata untuk mendongkrak wisatawan berkunjung ke Tabanan.

"Dengan dipilihnya Ariel Noah sebagai duta pariwisata di Kabupaten ini, saya harap tingkat kunjungan wisatawan akan lebih baik dan meningkat lagi, " kata Bupati Komang Gede Sanjaya dilansir dari Antara.

Singasana Fun Run 2025 tidak hanya dihadiri Ariel Noah, tetapi juga Christian Sugiono dan sang istri Titi Kamal.

Ariel Noah mengaku bangga bisa mengikuti Singasana Fun Run.

Ia menyampaikan rasa kagumnya terhadap semangat masyarakat Tabanan.