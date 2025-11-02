25 Wali Kota di Bulgaria Menjajaki Sister City ke Bali, Koster Ajak Bersulang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakil Menteri Luar Negeri Bulgaria, Nikolay Pavlov didampingi Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia, Tanya Dimitrova menggelar pertemuan dengan Gubernur Wayan Koster, Jumat (31/10).

Wakil Menteri Luar Negeri Bulgaria Nikolay Pavlov mengatakan bahwa tahun depan Indonesia dan Bulgaria akan merayakan 70 tahun hubungan diplomatik.

Menurutnya, kunjungannya ke Bali bukan sekadar pertemuan formal, melainkan juga simbol penghormatan terhadap peran penting Bali dalam citra Indonesia di mata dunia.

“Kami ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan Bali — di bidang perdagangan, pariwisata, pendidikan, pertanian, hingga pertukaran teknologi,” ujar Wamenlu Nikolay Pavlov.

Ia juga menuturkan apresiasi terhadap tenaga kerja asal Indonesia, khususnya dari Bali, yang dinilai memiliki kualitas kerja dan kepribadian yang sangat baik.

Wamenlu Pavlov mengumumkan rencana kunjungan delegasi sekitar 25 wali kota dari berbagai kota di Bulgaria pada Desember mendatang, untuk menjajaki peluang kerja sama “sister city” antara pemerintah daerah di Bulgaria dan Bali.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster menyambut baik inisiatif tersebut dengan semangat kolaboratif.

“Kami siap membuka ruang komunikasi dan kerja sama yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bidang kebudayaan, pendidikan, maupun ekonomi kreatif,” ujar Koster.