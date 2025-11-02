JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Gerbong Kejati Bali Bergerak, Kajati Chatarina Lantik 5 Kajari & 3 Asisten

Gerbong Kejati Bali Bergerak, Kajati Chatarina Lantik 5 Kajari & 3 Asisten

Minggu, 02 November 2025 – 13:21 WIB
Gerbong Kejati Bali Bergerak, Kajati Chatarina Lantik 5 Kajari & 3 Asisten - JPNN.com Bali
Kajati Bali Chatarina Muliana Girsang melantik tiga asisten dan lima kepala kejaksaan negeri (Kejari) serta seorang koordinator baru yang membantu dirinya memimpin Kejati Bali, Jumat (31/10) lalu. Foto: Instagram @kejaridenpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gerbong Kejati Bali langsung bergerak setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin memutasi Ketut Sumedana dan digantikan Chatarina Muliana Girsang.

Kajati Chatarina Muliana Girsang melantik tiga asisten dan lima kepala kejaksaan negeri (Kejari) serta seorang koordinator baru yang membantu dirinya memimpin Kejati Bali.

Para pejabat baru itu dilantik di Auditorium ST Burhanuddin Bali, Jumat (31/10) lalu.

Baca Juga:

Pelantikan pejabat baru kejaksaan di Provinsi Bali ini berdasar Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-1425/10/2025.

Menurut Kajati Bali, mutasi ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi selain bagian dari upaya pengembangan, pendewasaan diri, pematangan dan pemantapan personel.

Kajati Chatarina pun meminta pejabat baru yang dilantik untuk menjaga soliditas dan kekompakan.

Baca Juga:

“Tanamankan jiwa integritas di manapun dalam bertugas,” ujar Kajati Chatarina Muliana Girsang.

Pejabat baru yang dilantik di antaranya:

Kajati Chatarina Muliana Girsang melantik tiga asisten dan lima Kejari serta seorang koordinator baru yang membantu dirinya memimpin Kejati Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kejati bali mutasi gerbong mutasi Kejari Kajati Bali Chatarina Muliana Girsang jaksa agung Jaksa Agung ST Burhanuddin

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil

  2. Bojan Hodak Jujur Soal Kemenangan Persib, Kartu Merah Mirza Jadi Kunci - JPNN.com Bali

    Bojan Hodak Jujur Soal Kemenangan Persib, Kartu Merah Mirza Jadi Kunci

  3. Statistik Bali United vs Persib: Thom Haye Dkk Powerful, Tuan Rumah Bak Tim Medioker - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Persib: Thom Haye Dkk Powerful, Tuan Rumah Bak Tim Medioker

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU