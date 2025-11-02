Pendaki Cewek Kolaps di Gunung Sanghyang Tabanan Bali, Tim SAR Bergerak

JPNN.com

Minggu, 02 November 2025 – 07:36 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki perempuan yang mengalami kelelahan dan sesak napas saat mendaki Gunung Sanghyang, Tabanan, Bali, Sabtu (1/11). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki perempuan yang mengalami kelelahan dan sesak napas saat mendaki Gunung Sanghyang, Tabanan, Bali.

Tania, 25, mendaki dengan seorang rekannya melalui jalur Desa Gesing Buleleng, Sabtu (1/11) sekitar pukul 05.05 WITA.

Mereka tiba di puncak Gunung Sanghyang kurang lebih pukul 14.00 WITA.

Namun, saat perjalanan turun pukul 17.15 WITA, korban mengalami sesak napas dan kelelahan.

Menurut koordinasi dengan unsur SAR setempat diperkirakan korban berada pada koordinat   8°18'21.0"S - 115°05'58.8"E di ketinggian 1.950 Mdpl.

"Kami menerima laporan kejadian pada pukul 19.40 WITA yang menginformasikan ada pendaki perempuan atas nama Tania perlu bantuan," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Minggu (2/11).

Merespon laporan itu, diberangkatkan tim Rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng berjumlah lima orang personel.

Mereka tiba di lokasi malam hari, dan langsung berkoordinasi dengan unsur SAR lainnya.

